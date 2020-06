Napoli, recuperati senza vita i due operai travolti da smottamento

di mad

Milano, 1 giu. (LaPresse) - Sono stati recuperati purtroppo senza vita i corpi dei due uomini sepolti dallo smottamento di terreno in via Caianiello a Napoli. Lo comunicano i vigili del fuoco, che hanno sul posto alcune squadre ancora al lavoro per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

