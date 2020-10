Napoli, rapina finita in tragedia: arrestato figlio 'Genny 'a carogna'

di ect

Milano, 4 ott. (LaPresse) - E' il figlio di 'Genny 'a carogna' il 18enne arrestato per la rapina finita in tragedia di via Duomo a Napoli. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Il ragazzo, figlio del capo ultrà Gennaro, attualmente in carcere, è stato fermato dalla polizia di Stato dopo che, a bordo di un motorino, avrebbe tentato un colpo a mano armata costato la vita al presunto complice 17enne, deceduto in un conflitto a fuoco con la polizia. Illesi tre automobilisti, vittime della rapina.

