Napoli, 'mamma coraggio' contro i pedofili: preso il mandante dell'omicidio

Freddata a colpi di pistola sull'uscio di casa per aver denunciato una rete di pedofili. I carabinieri di Torre Annunziata, nel napoletano, hanno arrestato su richiesta del gip un 45enne, Francesco Tamarisco, considerato il mandate dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la 'mamma coraggio' che si impegnò pubblicamente contro una serie di episodi a danno di bambini che scossero la Campania e l'Italia. La donna fu uccisa la sera del 26 marzo 2004 a 49 anni; insieme ad altre due madri denunciò quanto successe ai propri figli, caduti nelle mani di un'organizzazione di pedofili attiva nel cosiddetto quartiere dei 'Poverelli'.

Le dichiarazioni di Matilde Sorrentino furono fondamentali sia nelle indagini preliminari che in tribunale, dove il 9 giugno 1999 vennero condannati a pesanti pene detentive 17 dei 19 imputati, tra cui Tamarisco, poi assolto in appello. Il 26 e 27 luglio, nell'arco di appena 12 ore, vennero uccisi a Torre Annunziata due membri di spicco dell'organizzazione, Ciro Falanga e Pasquale Sansone, nel frattempo rimessi in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare, nonostante fossero stati condannati a 15 e 13 anni di reclusione.

Per l'omicidio di 'mamma coraggio' il 30 aprile 2004 è stato arrestato un pregiudicato, Alfredo Gallo, considerato l'esecutore materiale, poi condannato all'ergastolo in via definitiva. Nel corso delle indagini è emerso come Tamarisco, capo del gruppo criminale dei Nardiello con base a Torre Annunziata e attivo nel traffico di droga, nutrisse forte astio nei confronti della donna, che aveva 'osato' denunciarlo. Per questo, è l'ipotesi accusatoria, avrebbe organizzato e ordinato il suo omicidio, "l'epilogo tragico - rimarca il procuratore Alessandro Pennasilico - di una delle più gravi vicende criminali verificatesi sul territorio di Torre Annunziata".



