Napoli, muore 53enne accoltellato alla giugulare in un supermercato

Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato colpito alla gola in un supermercato a Napoli. L'omicidio è avvenuto in via Nuova Poggioreale intorno alle 19.30.

La vittima, un commerciante di 53 anni, era incensurato ed è stato ferito mortalmente alla giugulare con un'arma da taglio. A nulla è servito il ricovero all'ospedale Loreto Mare. La polizia sta ascoltano le persone all'interno del locale e sta acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata