Napoli, migliora la piccola Noemi: ha iniziato a mangiare da sola

La piccola Noemi, ferita in una sparatoria a Napoli, "è sveglia, cosciente e ha iniziato ad alimentarsi". E' quanto si apprende dall'ospedale pediatrico partenopeo Santobono, dove è ricoverata. "La bambina respira spontaneamente ma necessita ancora di un supporto di ossigeno ad alti flussi, sebbene sia in decremento. Proseguono gli esami diagnostici di routine utili a monitorare l'evoluzione della condizione clinica della bimba - si legge nell'ultimo bollettino medico -. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico appare stazionario e in miglioramento".

