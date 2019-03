Napoli, picchiata dal marito: donna trovata morta in casa

Una donna è stata trovata morta in un appartamento a Napoli, in via Mianella a Miano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 36enne è stata picchiata dal marito e poi non si sarebbe alzata più da terra. Dopo averla malmenata, l'uomo ha telefonato al 118. Inutile però l'intervento dei soccorritori. Indaga la polizia.

Un altro caso sospetto è avvenuto a Messina, dove una ragazza di 23 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse. La questura ha confermato che si tratta di morte violenta. Sul caso indaga la polizia di Messina, che sta sentendo diverse persone.

