Napoli, lancia figlia di 16 mesi dal balcone e si getta: bimba morta, lui grave

Con una scusa l'uomo avrebbe fatto allontanare da casa la compagna, con cui aveva forti dissidi, per poi compiere il folle gesto

Un uomo di 35 anni ha gettato dal balcone al secondo piano la figlia di 16 mesi e poi si è lanciato nel vuoto a sua volta. La piccola è morta, lui è ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli. Il drammatico episodio è accaduto intorno alle 12 in un appartamento di via Cozzolino, a San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano.

Secondo le prime informazioni, pare che la situazione familiare non fosse serena, con forti dissidi tra l'uomo e la compagna, madre della bimba. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, che stanno indagando sulla tragedia, pare che il 35enne abbia inventato un pretesto per allontanare la donna da casa e, una volta rimasto solo con la bimba, abbia compiuto il tragico gesto.

