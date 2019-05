Napoli, l'arrestato per il ferimento di Noemi nega le accuse: "Non c'entro nulla"

La piccola è ancora in ospedale e le sue condizioni sono in miglioramento, anche se la prognosi rimane riservata

Armando Del Re, il 28enne arrestato venerdì in un autogrill della Siena-Bettolle perché accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi oltre a Salvatore Nurcaro, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, Buccino Grimaldi, si è difeso affermando di non avere niente a che fare con la sparatoria. L'interrogatorio si è tenuto nel carcere senese di Santo Spirito, dove Del Re è in stato di fermo. L'indagato era assistito dal suo difensore, l'avvocato Claudio D'Avino. La decisione del gip sulla convalida del fermo è attesa per lunedì prossimo.

Intanto Noemi è ancora in ospedale e le sue condizioni sono in miglioramento, anche se la prognosi rimane riservata. "La bambina, attualmente ancora sedata, interagisce coi sanitari e i familiari. Attualmente la respirazione è spontanea con supporto di ossigeno ad alti flussi", si legge nell'ultimo bollettino medico. Il vicepremier Luigi Di Maio e la ministra della Salute Giulia Grillo hanno fatto visita alla piccola.

