Napoli, il furto del cellulare ripreso dalla telecamera

Il telefono portato via con destrezza a una ragazza in un negozio: arrestati ladro e complice

Ecco come viene rubato un cellulare. Il furto, ripreso dalle telecamere di sicurezza di un negozio, è avvenuto giovedì sera in via Toledo, a Napoli. La polizia ha arrestato due ragazzi marocchini di 32 e 24 anni, irregolari e con precedenti. Gli agenti erano stati allertati da una ragazza che indicava il presunto ladro che le aveva appena portato via il telefono. Le immagini video hanno permesso di fermare anche il complice.