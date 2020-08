Napoli, gli amici portano fiori per la 15enne travolta da un'auto

LaPresse) - Gli amici di Maya, la 15enne travolta e uccisa mentre attraversava la strada in piazza Carlo III a Napoli portano fiori, pupazzi e messaggi sul luogo del tragico incidente. Poca voglia di parlare e tanta commozione. "Maya ti amo" e "Maya vivrai sempre nei nostri cuori" i messaggi lasciati in ricordo della loro amica. L'amica con cui si trovava, una 14enne, ha riportato una frattura alla gamba. Il 21enne alla guida dell'auto è indagato per omicidio stradale.