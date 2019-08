Napoli, fuga col lenzuolo dal carcere di Poggioreale: non succedeva da 100 anni

di Ester Castano

Evasione clamorosa al carcere di Poggioreale. Un detenuto di nazionalità polacca, recluso con l'accusa di omicidio aggravato, è scappato realizzando una corda con delle lenzuola. E' il primo a riuscire a fuggire dal penitenziario napoletano dopo cento anni di storia. Domenica mattina Robert Lisowoski, 32 anni, ha atteso l'ora della messa e, mentre si recava nella cappella dell'istituto circondariale, ha eluso i controlli calandosi con la fune autoprodotta dall'esterno di via Porzio. Dell'uomo si sono perse le tracce. Era entrato in cella il 6 dicembre dello scorso anno, un giorno esatto dopo l'arresto. Polizia e carabinieri gli stanno dando la caccia. Alto un metro e ottanta, biondo, al momento della fuga indossava degli abiti chiari.

Sul gravissimo episodio sono intervenuti i sindacati di polizia penitenziaria. Il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, denuncia una "carenza di organico paurosa. Dieci unità in servizio in tutta la struttura per duecento detenuti che vanno a messa, forse, sono pochi. Era stato chiesto al direttore che venissero sospese le attività trattamentali nel periodo estivo in cui il personale è distaccato in altre sedi o in ferie; ma non se ne è parlato proprio, perchè per l'attuale amministrazione è più importante il trattamento dei carcerati e che stiano bene rispetto alla sicurezza".

Il problema, però, è ben più generalizzato e non riguarda solo il capoluogo campano. "Purtroppo - spiega ancora Beneduci - le carceri italiane non garantiscono sicurezza. Ci sono aggressioni, risse e anche evasioni che mettono a rischio i cittadini, non solo perchè i criminali riescono a scappare e vanno in giro a piede libero, ma anche perchè per ricercarli bisogna allertare decine e decine di forze di polizia sul territorio. L'attuale politica del governo uscente e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede non ha portato risultati. Aspettiamo altre soluzioni, che al momento non vediamo". Anche per Giuseppe Moretta dell'Uspp l'evasione record è "frutto del progressivo smantellamento della sicurezza e legalità nelle carceri e dei tagli sconsiderati rispetto al numero degli agenti di polizia peniteziaria".

