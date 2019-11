Napoli e provincia nella morsa del maltempo

L'ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nelle ultime ore non risparmia nemmeno il Sud del Paese, soprattutto nel Napoletano e in altre aree della Campania dove nelle ultime ore si è abbattuta una bomba d’acqua. La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla, a Giugliano sei persone sono state sgomberate da un resort, difficili i collegamenti con Ischia. Pesanti disagi si registrano, oltre che in diverse aree di Napoli, anche nei Comuni a nord del capoluogo campano come Marano e Quarto e in altri centri dell'area flegrea.