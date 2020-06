Napoli, due operai travolti da crollo muro: soccorritori li cercano

di mad

Milano, 1 giu. (LaPresse) - Due operai sono stati travolti a Napoli da uno smottamento di terra, dopo il crollo, avvenuto alle 12.30, di un muro di contenimento in via Caianiello, periferia ovest della città. Lo comunicano i vigili del fuoco, sottolineando che è in corso l'intervento con un piccolo escavatore per raggiungere gli operai sepolti.

