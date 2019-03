Napoli, 33enne uccisa a colpi di pistola dal marito

Una donna di 33 anni è stata uccisa dal marito nel Napoletano, a Melito di Napoli. I carabinieri sono intervenuti d'urgenza in via Papa Giovanni XXIII, dopo un segnalazione al 112 di colpi d'arma da fuoco. I militari hanno trovato in un appartamento al quinto piano della palazzina al civico 49 il corpo della donna, incensurata, morta nella sua casa. Dopo essersi consultato con il suo avvocato. il marito della donna si è costituito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata