Napoli, donna intubata ricoperta di formiche in ospedale: il video choc

Donna intubata ricoperta di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. A denunciarlo con un video su Facebook il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli. Le immagini sarebbero state girate da alcuni cittadini. "Paziente di colore ricoperta di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco. Vergogna! Dopo che alcuni cittadini mi hanno inviato le immagini ho denunciato la cosa al direttore sanitario che ha fatto bonificare e pulire la stanza e avviato inchiesta interna", scrive sul social network il consigliere regionale.

E Fratelli d'Italia punta subito il dito contro il governatore De Luca: "Da Mai più Ultimi' a 'Ti porto in Africa'. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, grazie ai suggerimenti del consigliere delegato Enrico Coscioni, sta portando a termine la sua missione: trasformando la sanità campana in una sanità da terzo mondo, senza rispetto per medici e pazienti. E nella prossima campagna elettorale dovrà cambiare lo slogan", afferma in una nota Carmela Rescigno, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità di FdI

"Il San Giovanni bosco è un ospedale storico e di frontiera Napoli, con eccellenze professionali come la Neurochirurgia e la Chirurgia generale e d'urgenza e il pronto soccorso: tutte branche che garantiscono una risposta ai bisogni di salute in urgenza e che garantiscono standard di assistenza qualitativa per la cura di patologie d'emergenza. E' inaccettabile che oggi finisca sui media nazionali per un episodio le cui responsabilità sono da attribuire esclusivamente alla gestione manageriale. Chiediamo subito la rimozione sia del direttore generale, incapace di governare i processi di controllo, come pulizia manutenzione e igiene, che del direttore sanitario, deputato a garantire il rispetto delle norme e dei percorsi di igiene all'interno dell'ospedale", spiega Rescigno.

"Il ministro della Salute Giulia Grillo non perda altro tempo e revochiincarico di commissario a De Luca. Lo faccia per i cittadini campani" conclude la responsabile nazionale Sanità di Fdi.

