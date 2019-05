Napoli, De Magistris: Città sconvolta per bimba ferita

di ect

Napoli, 4 mag. (LaPresse) - "Da ieri pomeriggio la nostra città è sconvolta dal ferimento di una piccola bimba napoletana per mano di un vile e disumano criminale senza scrupoli e senza cuore. Sin da subito abbiamo seguito costantemente la drammatica vicenda". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "La nostra assessora Alessandra Clemente ieri pomeriggio si è recata in ospedale incontrando familiari e medici - spiega il primo cittadino -. Stanotte dopo la fine dell'operazione, durata oltre tre ore, mi sono recato al Santobono per verificare personalmente le condizioni di salute della piccola e portare la forza della solidarietà della città ai bravi medici che stanno prestando le cure per salvare la piccola creatura. Vedere un proiettile grande quasi quanto il cuore della bimba che le ha penetrato e traumatizzato, in un attimo, il corpo e la vita innocente e sconvolto una famiglia senza colpe fa molto male".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata