Napoli, commercianti in corteo al Vomero contro le restrizioni: "Senza aiuti costretti a chiudere"

Un migliaio le persone che domenica sera hanno animato una manifestazione nel cuore del Vomero, tra commercianti, gestori di locali notturni, artisti, ristoratori e curiosi. Una protesta partita in due tronconi separati, uno radunatosi a piazza Vanvitelli e l'altro a piazza Medaglio d'oro. I due gruppi si sono ricongiunti in via Luca Giordano, sotto il costante controllo delle Forze dell'Ordine. Dalla piazza si sono mossi cori contro De Luca e il governo, contro le restrizioni e le chiusure anticipate. La richiesta è chiara e univoca: "Abbiamo bisogno di aiuti, altrimenti saremo costretti a chiudere le nostre attività, non per lockdown ma per bancarotta". I manifestanti, che avevano richiesto di raggiungere il palazzo della Regione Campania, hanno poi sciolto il corteo dopo la mezzanotte.