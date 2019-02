Napoli, Borrelli (Verdi): Colonia blatte in ospedale Vecchio Pellegrini-2-

di mrc/lrs

Napoli, 13 feb. (LaPresse) - Borrelli riporta anche il parere di Antonio Eliseo, sindacalista della Cgil: "Il video mi lascia perplesso per svariati motivi. Il primo è che parliamo di un luogo di recente costruzione, privo di finestre e di fessure. Il secondo è che la grandezza degli animali è uguale. Il terzo è che quel bagno, così come accade ogni giorno, è stato pulito tre volte nella giornata a causa del forte afflusso".

Il filmato, si legge sul profilo di Borrelli, è stato segnalato da un medico, la dottoressa Marina Romano. Il consigliere riporta anche il suo commento: "Indecente - afferma Romano - non ho altre parole per definire quello che ho visto. Tutto questo non fa altro che dar voce a chi ci bolla come un popolo inaffidabile. Mi vergogno. Quella scena mi umilia e mortifica sia come napoletana che come medico. Quali garanzie diamo agli ammalati? Come pretendiamo di volerli curare? Faccio questo mestiere da quaranta anni e ciò che ho visto mi lascia senza parole. Sono amareggiata".

