Napoli, blitz contro corruzione in trasporti Capri: 3 misure cautelari

di lrs

Milano, 16 giu. (LaPresse) - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip nei confronti di un dirigente della Città Metropolitana di Napoli e di due imprenditrici operanti nel settore dei trasporti, riguardanti in particolare l'isola di Capri. I reati ipotizzati sono quello della corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e quello del falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale. Eseguite anche numerose perquisizioni. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e interdizione dal pubblico ufficio per Giuseppe De Angelis, napoletano di 60 anni. Per Roberta Ramona Mazzarella, 45 anni di Napoli, è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa. Nei confronti della 75enne Anna La Rana, nativa di Torre Annunziata, è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Capri.

