Napoli, bimba ferita in sparatoria: grave per collasso polmonare

di ect

Napoli,3 mag. (LaPresse) - E' stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza, la bimba di 4 anni ferita da un proiettile oggi pomeriggio a Napoli. La piccola, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Santobono, ha avuto un collasso polmonare, ma è stata stabilizzata dai medici. Dalle prime valutazioni cliniche effettuate in equipe dai medici del Pronto soccorso, della Chirurgia e della Rianimazione si è evidenziato che il proiettile, entrato dalla regione scapolare destra, non è fuoriuscito ed è attualmente posizionato tra le costole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata