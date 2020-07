Napoli, ancora in piazza gli operai della Whirlpool: "L'azienda non si deve toccare"

Non si ferma l'agitazione degli operai della Whirlpool a Napoli contro la chiusura dello stabilimento. La protesta è arrivata in piazza del Plebiscito dove i lavoratori sono in attesa di essere ricevuti dal prefetto Valentini. Presidio e cori dei lavoratori: "La Whirlpool è nostra è non si deve toccare".