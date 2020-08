Napoli, agguato a Giugliano: giovane ucciso nella sua macchina

di lrs

Milano, 7 ago. (LaPresse) - Un giovane è stato ucciso in un agguato a Giugliano, in provincia di Napoli. È successo intorno alle 19.45 in via Primo Maggio. L'uomo si trovava all'interno della propria auto, quando è stato bersagliato con vari colpi di pistola che si sono rivelati fatali. Indaga la polizia. Al lavoro il commissariato di Giugliano, in corso gli accertamenti della Scientifica anche per capire se il killer ha agito da solo o con uno o più complici.

