Napoli, agguato a colpi di arma da fuoco: un ferito

di mrc/ect

Napoli, 9 dic. (LaPresse) - Un agguato a colpi di arma da fuoco si è verificato verso le 12.30 in via Venezia, nel quartiere Vasto, a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, due persone a bordo di uno scooter, a volto coperto, hanno avvicinato un ragazzo per poi sparargli alle gambe. La vittima, di cui non si conosce l'identità, è stata portata all'ospedale di Loreto Mare. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della questura.

