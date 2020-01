Napoli, 34enne fermato a Scampia con bomba in auto da 2,5 kg di esplosivo

di scp

Napoli, 4 gen. (LaPresse) - Gianluigi Siniscalchi, 34enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per detenzione di esplosivo. Individuato e controllato in via Labriola, a Scampia, Siniscalchi nascondeva nell'abitacolo della sua vettura un ordigno artigianale contenente 2 chili e mezzo circa di esplosivo. Secondo gli investigatori la bomba - se fatta esplodere – avrebbe potuto distruggere un'auto. Sequestrata e neutralizzata dai carabinieri del nucleo artificieri di Napoli, sarà sottoposta ad accertamenti che possano collegare le sue caratteristiche costruttive adì eventuali fatti di sangue o azioni intimidatorie. Il 34enne è ora in carcere.

