Napoli, 17enne ucciso e uomo accoltellato: indagini

di ect

Milano, 25 mag. (LaPresse) - Un giovane di 17 anni è morto all'ospedale di Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo essere stato portato in fin di vita in automobile da un 30enne. L'adulto, gravemente ferito da colpi d'arma da taglio, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo la prima ricostruzione della questura, i due sarebbero stati accoltellati. L'aggressione sarebbe avvenuta a Gragnano.

