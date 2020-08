Napoli: 15enne travolta e uccisa mentre attraversa la strada, indagato 21enne

La vittima era in compagna di una coetanea che è rimasta ferita alla gamba destra

Una ragazzina di 15 anni è morta a Napoli dopo essere stata investita in Piazza Carlo III. Secondo la prima ricostruzione, la minore stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'automobile. Sul caso indaga la polizia locale. Indagato per omicidio stradale un 21enne che era a bordo della Smart ForFour che ha travolto la 15enne. Al giovane, sotto shock, è stata ritirata la patente. Sottoposto ai test per verificare l'eventuale consumo di alcol e droga, i risultati tossicologici arriveranno tra qualche giorno. Al momento dell'impatto la vittima stava attraversando la strada insieme a una coetanea, rimasta ferita alla gamba destra. E' intervenuta la polizia locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata