Muore operaio investito da treno sulla linea Milano-Brescia

Il dipendente di una ditta esterna stava lavorando per conto di Rfi. Da accertare le cause dell'incidente: aperta una inchiesta interna

Un operaio di una ditta esterna che stava lavorando per conto di Rfi è stato morto investito da un treno sulla linea fra Milano e Brescia. Per accertare le cause dell'incidente è stata avviata un'inchiesta interna. Rete Ferroviaria Italiana ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.

Il traffico, sia alta velocità sia convenzionale, è sospeso. I treni potranno essere riprogrammati, deviati su percorsi alternativi con allungamenti dei tempi di viaggio e cancellati.

