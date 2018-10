Morte Desirèe, preso quarto uomo

Quarto arresto per la morte di Desirèe Mariottini, la 16enne trovata morta la settimana scorsa in un palazzo abbandonato a Roma, al quartiere San Lorenzo. Si tratterebbe di un 32enne del Ghana, irregolare: era stato fermato a marzo e lasciato andare. Con sè aveva 10 chili di maijuana. È accusato di omicidio volontario e violenza sessuale di gruppo, come gli altri fermati