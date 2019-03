Monza, donna gravissima dopo l'anestesia: indagato chirurgo estetico

Una donna brianzola di 38 anni è ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza dopo essersi recata nello studio di un chirurgo plastico a Seregno. Martedì pomeriggio la 38enne avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica ma, secondo quanto si apprende, sarebbe andata in arresto cardiaco dopo l'iniezione dell'anestesia. La donna si trova ora nel reparto di Rianimazione in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato l'attrezzatura dello studio, all'interno di un appartamento, e il chirurgo è stato indagato per lesioni colpose gravissime. Sul caso è intervento il Nas, Nucleo antisofisticazione e sanità dell'Arma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata