Monza, abusi su ragazze minorenni: arrestato falso medico

La polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cinquantenne per aver compiuto abusi sessuali su ragazze minorenni in provincia di Monza. Per attirare le vittime l'uomo si spacciava per medico dopo aver instaurato con loro un legame attraverso conversazioni sui social.

