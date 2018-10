Monza, a piedi sul ciglio della strada: un'auto li travolge e li uccide

Una donna di 21 anni alla guida di un'auto ha investito e ucciso due pedoni nella notte a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con due ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Una terza persona, amica delle due vittime e con le quali aveva trascorso la serata, che si temeva coinvolta nell'incidente, è stata trovata ed è in buona salute. Non era con i due uomini al momento dello scontro la cui dinamica è ora al vaglio degli inquirenti.

I due sarebbero stati travolti mentre camminavano a bordo strada lungo la provinciale 2, Vimercate-Trezzo, all'altezza del comune di Bellusco. Secondo quanto riporta il Corriere, le vittime stavano procedendo a piedi dopo che al loro amico era stata ritirata la patente da una pattuglia per guida in stato d'ebbrezza. l'investitrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata