Monteforte Irpino, la via principale si trasforma in fiume di fango

(LaPresse) Si è trasformata in un fiume di fango la via principale di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, in Campania. Forti piogge e maltempo hanno provocato violenti allagamenti. Il sindaco Costantino Giordano ha chiesto ai cittadini di "non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e improcrastinabili". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE