Montagna, scivola durante un'escursione a Vicenza: morta una donna

di ect

Milano, 9 feb. (LaPresse) - Una donna è morta in montagna, in provincia di Vicenza, dopo essere scivolata durante il rientro al rifugio Battisti alla Gazza del Monte Plische. L'eliambulanza ha recuperato il cadavere. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino. Si tratta della terza vittima della giornata in montagna.

