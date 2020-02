Montagna, escursionista scivola e muore in provincia di Reggio Emilia

di lcr/ect

Milano, 9 feb. (LaPresse) - Un uomo di 49 anni residente a Campegine è morto sul monte Cipolla, in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito, in mattinata si era recato in montagna insieme ad altri escursionisti del Cai di Cavriago. Giunto in prossimità della cima per cause da accertare è scivolato per diversi metri urtando ripetutamente le rocce. L'incidente si è verificato verso le 13.30. I sanitari e le forze dell'ordine hanno constatato il decesso.

