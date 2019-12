Montagna, escursionista muore travolta da slavina in Alto Adige

di lcr/lrs

Milano, 15 dic. (LaPresse) - Un'escursionista è morta sulle montagne a Siusi, nell'Alto Adige, travolta da una slavina. Era partita per una gita, con le ciaspole, insieme a una conoscente, che invece indossava gli sci. La vittima è stata seppellita dalla nave. Sono arrivati i soccorsi sanitari e gli uomini del Soccorso alpino di Bolzano, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

