Mondragone, il sindaco: "Grave forzare la zona rossa ma no a strumentalizzazioni"

Il primo cittadino Pacifico: "Da venerdì punti per test rapidi"

(LaPresse) - Il sindaco di Mondragone Virgilio Pacifico ha condannato il comportamento di quei cittadini, bulgari e italiani, che hanno forzato il cordone delle forze dell'ordine istituito per delimitare la zona rossa dei palazzi Cirio. Il primo cittadino ha garantito che, da domani mattina, saranno installati in città punti sanitari per sottoporsi volontariamente ai test rapidi.