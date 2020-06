Mondo della scienza e della ricerca 'sciopera' contro il razzismo

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - Il mondo della scienza e della ricerca oggi sospende le attività per un giorno in supporto al movimento Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd. "Nessuna ricerca. Nessun incontro. Niente lezioni. Niente 'tutto come al solito'" è l'appello della mobilitazione, accompagnata dagli hashtag #ShutDownAcademia, #ShutDownSTEM e #Strike4BlackLives. "Come membri delle comunità accademiche e Stem globali, abbiamo un enorme obbligo etico di smettere di fare 'tutto come al solito'. Indipendentemente da dove viviamo fisicamente, abbiamo un impatto e siamo influenzati da questo momento storico", scrivono gli organizzatori, "prendetevi un giorno" e "fate un piano su come agire per eliminare il razzismo anti-nero".

