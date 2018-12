Mondo di mezzo, giudice: "È mafia: Buzzi corrompe, Carminati minaccia"

"Ai fini della sussistenza del delitto di associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime (che il tribunale ha indicato nel numero di 11) né il limitato contesto relazionale e territoriale", così il giudice Claudio Tortora, presidente della Terza Corte penale d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza del processo al mondo di mezzo, dell'11 settembre scorso. "Non può escludersi il carattere mafioso della nuova associazione - prosegue la corte nel documento di 590 pagine - perché non sono elementi costitutivi di tale elemento né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività". "Nella associazione - scrive ancora la corte che ha ribaltato la sentenza di primo grado giudicando il gruppo un'associazione di tipo mafioso - Carminati conferì la sua forza di intimidazione e Buzzi conferì l'organizzazione delle cooperative e il collaudato sistema di corruttela e prevaricazione".

"Elementi di fatto a conferma del carattere mafioso dell'associazione possono trarsi anche dalla protezione garantita ad imprenditori e dal successivo inserimento nella loro attività con un rapporto caratterizzato dalla gestione di affari in comune - proseguono i giudici -. Nel paragrafo. 'L'offerta di protezione' sono menzionati altresì gli interventi Carminati a favore di Lorenzo Alibrandi, Marco Iannilli, Cristiano Guarnera, Luca Gramazio e Riccardo Mancini che a lui si erano rivolti per avere protezione". "Nel paragrafo 'L'omertà' - si legge ancora nel documento - si dà rilievo al fatto che nell'orbita del distributore di benzina di Corso Francia non furono presentate denunce delle violenze e intimidazioni subite e nel settore della pubblica amministrazione nessuno, e nemmeno gli imprenditori che avevano rinunciato a gare di appalti, presentò atti di denuncia o manifestò dissenso. Questa condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza intimidatrice espressa dall'associazione emerse soltanto grazie alle intercettazioni telefoniche".

Secondo i giudici era mafia quella del gruppo capitanato dall'imprenditore delle cooperative romane Salvatore Buzzi e l'ex nar Massimo Carminati e nonostante le pene in gran parte alleggerite il verdetto arrivato in settembre, di cui sono state rese note oggi le motivazioni, ribalta la sentenza di primo grado sul nodo della 'mafiosità' della corruzione capitolina. Buzzi e Carminati sono stati condannati rispettivamente a 18 anni e quattro mesi e 14 anni e mezzo, le pene per i 43 imputati, otto dei quali assolti, ammontano complessivamente a quasi 200 anni di carcere. Secondo il collegio presieduto da Claudio Tortora, il 'mondo di mezzo', ovvero l'intreccio tra politica e imprenditoria 'del sopra' e l'illegalità 'del sotto', non solo è esistito, ma era fatto di mafia. La sentenza riconosce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, l'aggravante mafiosa o il concorso esterno nell'associazione mafiosa, a 18 imputati. Sono stati condannati, a vario titolo, oltre che Buzzi e Carminati, anche l'ex capogruppo Pdl alla Regione Luca Gramazio (8 anni e 8 mesi) e l'ex amministratore delegato di Ama Franco Panzironi (8 anni e 7 mesi). Condannati per mafia anche Riccardo Brugia (11 anni e 4 mesi), Emanuela Bugitti (3 anni e 8 mesi), Claudio Caldarelli (9 anni e 4 mesi), Matteo Calvio (10 anni e 4 mesi), Paolo Di Ninno (6 anni e tre mesi), Agostino Gaglianone (4 anni e 10 mesi), Alessandra Garrone (6 anni e 6 mesi), Carlo Maria Guarany (4 anni e 10 mesi), Roberto e Giovanni Lacopo ( 8 anni e 5 anni e quattro mesi di carcere), Michele Nacamulli (3 anni e 11 mesi), Carlo Pucci (7 anni e 8 mesi), Franco Testa (9 anni e 4 mesi) e Claudio Bolla (4 anni e 5 mesi). Tra i 13 imputati condannati a vario titolo per reati di corruzione e turbativa d'asta ci sono l'ex presidente dell'assemblea Capitolina, Mirko Coratti (4 anni e sei mesi) e gli ex consiglieri comunali Pierpaolo Pedetti del Pd (3 anni e 2 mesi) e Giordano Tredicine del Pdl (2 anni e 6 mesi).

