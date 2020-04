Molise: comune di Castellino del Biferno stampa una propria moneta per aiutare l'economia locale

In periodo di coronavirus capita che un sindaco decida di coniare una propria moneta per aiutare l'economia locale. L'idea è stata di Enrico Fratangelo primo cittadino di Castellino del Biferno, piccolo comune in provincia di Campobasso. Lì è nato il 'Ducato' una banconota plastificata che ha lo stesso valore dell'euro e che si può spendere solo nei piccolo esercizi locali, i più danneggiati in questo periodo. "Abbiamo deciso di coniare moneta per far sì che l'economia locale potesse reggere all'impatto del coronavirus", ha spiegato il sindaco. I soldi sono stati distribuiti ai cittadini meno abbienti. Circa 4 mila i ducati che sono già stati spesi. I negozianti una volta ottenuti i ducati li restituiscono al camune in cambio di euro.