Modena, nuovi scontri a presidio anti-Salvini: un ferito

di lrs/ect

Modena, 3 mag. (LaPresse) - È risalita la tensione all'ingresso del parco Novi Sad di Modena dove nel pomeriggio è stata organizzata la protesta del centro sociale Guernica contro la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in città per un comizio. Nuovi scontri con una carica della polizia e dei carabinieri in assetto antisommossa durata alcuni secondi. Un ragazzo ha tentato di sfondare il cordone ed è rimasto ferito alla testa: ha perso del sangue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata