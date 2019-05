Lancio di sassi e scontri contro Salvini a Modena, un ferito. Il vicepremier: "Zecche dei centri sociali"

A manifestare in tre cortei, in tre punti diversi della città, il centro sociale Guernica, la Cgil e gli anarchici di Ligéra

Lancio di sassi, una carica della polizia e una persona fermata. È il bilancio degli scontri avvenuti all'altezza del parco Novi Sad di Modena, dove manifesta il centro sociale Guernica, poco prima dell'arrivo in piazza Matteotti del vicepremier leghista Matteo Salvini. A manifestare in tre cortei, in tre punti diversi della città, anche la Cgil e gli anarchici di Ligéra.

Dopo il comizio ci sono stati nuovi attimi di tensione: nuovi scontri con una carica della polizia e dei carabinieri in assetto antisommossa durata alcuni secondi. Un ragazzo ha tentato di sfondare il cordone ed è rimasto ferito alla testa: ha perso del sangue.

"Questa è la Modena vera, non quella di quattro zecche da centro sociale che vanno giù a fare casino", ha commentato Salvini arrivando in piazza Matteotti. "Non ci sono più i compagni di una volta, hanno perso la voce, hanno fatto tardi ieri sera. Meno canne e più uovo sbattuto della nonna", ha aggiunto rispondendo ad alcuni fischi in lontananza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata