Modena, incendio nella sede della polizia di Mirandola: 21 intossicati, 5 gravi

Ventuno persone intossicate, di cui 5 in modo grave. È questo al momento il bilancio di un incendio scoppiato nella sede della polizia locale in via Roma a Mirandola (Modena). Lo segnalano i vigili del fuoco su Twitter specificando che l'intervento è in atto dalla nottata. Il rogo si è esteso dal piano terra in un edificio di tre piani. Sono state evacuate dai piani superiori 21 persone intossicate, 5 in modo grave. Sono in corso accertamenti sulle cause. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.



