Moda, addio a Wanda Ferragamo. Nardella: Donna unica per Firenze

di lrs

Milano, 19 ott. (LaPresse) - "Non dimenticheremo mai la tenacia, la passione e la visione di una donna unica come Wanda #Ferragamo che ha portato la bellezza e la creatività da Firenze in tutto il mondo. Il mio abbraccio alla sua splendida famiglia". Così su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Wanda Ferragamo, vedova dello stilista Salvatore Ferragamo, è morta oggi all'età di 97 anni.

