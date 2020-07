Milano, violentata mentre porta il cane a passeggio al Monte Stella

Una donna di 44 anni è stata violentata da uno sconosciuto ieri pomeriggio al Monte Stella, parco nella zona Nord di Milano non lontano da San Siro. L'episodio è avvenuto intorno alle 18, mentre la donna stava portando il cane al parco. L'aggressione è durata una manciata di secondi: la vittima è stata sorpresa e trascinata dall'uomo in un luogo appartato del parco senza riuscire a ribellarsi. Ha avuto allena il tempo di notare che si trattava di un 35enne dalla carnagione olivastra, "probabilmente uno straniero". Poi il buio. La 44enne dopo alcuni minuti è riuscita a riprendersi un po' dallo spavento e dallo choc e a tornare in un'area del parco più frequentata da jogger e da passanti e ha chiesto aiuto. Qualcuno ha chiamato il 118 e i soccorritori, una volta raggiunta la donna, hanno avvertito la Questura. La vittima è stata subito portata alla Clinica Mangiagalli e medicata per la violenza subita.

Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile di Milano guidata da Marco Calì, che sta esaminando tutti i filmati delle telcamere di sorveglianza del parco e delle vie circostanti e sta cercando possibili testimoni in grado di raccontare cosa sia successo prima e dopo l'aggressione. Sul caso indaga anche il pm Cristian Barilli, che ieri era di turno, insieme ai pm del dipartimento fasce deboli, guidato dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella

