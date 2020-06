Milano, uccide il vicino di casa a coltellate: arrestato

di ect

Milano, 30 giu. (LaPresse) - Tragedia nella notte a Quarto Oggiaro, Milano. Verso le 2.45 in via Trilussa una lite tra vicini di casa è sfociata in omicidio. In manette è finito un uomo di 46 anni, accusato di aver accoltellato a morte il dirimpettaio 68enne. Entrambi sono italiani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato, l'assassino si sarebbe recato al piano soprastante la sua abitazione, dove abita una coppia di anziani, e ha colpito la vittima con un coltello da cucina. Il 68enne, soccorso dal 118, è stato portato in arresto cardiaco al Niguarda ed è deceduto alle 3.40. L'autore del reato è stato bloccato nel cortile dello stabile e arrestato dalla polizia per omicidio volontario.

