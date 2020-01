Milano, ubriaco aggredisce soccorritore ambulanza: arrestato

di ect

Milano, 3 gen. (LaPresse) - Un uomo di 32 anni, ubriaco, è stato arrestato dalla polizia a Milano per aver aggredito un soccorritore sessantenne di una 'croce'. L'episodio è avvenuto in piazza Maciachini verso le 12.30 di ieri. A chiamare le forze dell'ordine è stato un passante, che ha visto il trentaduenne, brasiliano, prendere a calci e pugni la vittima, per poi accanirsi contro la carrozzeria dell'ambulanza.

