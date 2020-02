Milano, turista coreana 20enne travolta e uccisa da un tram

L'incidente in piazza Oberdan davanti agli occhi delle amiche

Una turista coreana di 20 anni è stata investita e uccisa ieri sera da un tram dall linea 9 a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo la fermata di piazza Oberdan, in zona Porta Venezia, intorno alle 23.40. La ragazza era in compagnia di tre amiche, che sono state portate in ospedale sotto choc. Sono intervenute un'automedica, due ambulanze del 118 e la polizia locale.

