Milano, truffa al fisco: 13 misure cautelari, sequestri per oltre 30 mln

di lcl

Milano, 12 mar. (LaPresse) - I militari della guardia di finanza di Lecco, coordinati dalla Procura di Milano, primo dipartimento specializzato in crisi di impresa, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di 13 misure cautelari personali, di cui 2 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive, emesse nei confronti di tredici persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di natura tributaria, fallimentare, societaria nonché di turbativa d'asta. Il Gip del tribunale di Milano ha disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per oltre 30 milioni di euro. Le attività di sequestro di conti correnti, beni immobili ed autovetture di lusso sono in corso sia sul territorio nazionale che negli stati della Bulgaria, Germania e Regno Unito con la collaborazione di Eurojust e delle Autorità Giudiziarie Estere.

