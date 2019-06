Milano, trovato nel fiume Lambro cadavere del 32enne scomparso

Il corpo di un uomo è stato trovato nel fiume Lambro, a Milano, in corrispondenza di via Caduti di Marcinelle. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il cadavere dopo la chiamata del 118, a sua volta allertato da un passante che ha riferito di aver visto una persona che galleggiava in acqua. Dai primi riscontri, si tratterebbe di Edgar Luis Calderon Gonzalez, peruviano di 32 anni, scomparso da alcuni giorni in via Feltre, a Milano, che sarebbe stato aggredito e rapinato prima di venire spinto nel fiume.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata