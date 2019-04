Milano, donna trovata morta in casa: figlio 21enne fermato per omicidio

E' stato fermato con l'accusa di omicidio il figlio 21enne di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata morta martedì sera nella sua abitazione a Sesto San Giovanni (Milano). Il ragazzo, Corrado, risultava irreperibile dal momento del ritrovamento del cadavere. Il fermo è stato emesso dal pm della procura della Repubblica di Monza, Alessando Peté.

Il giovane è stato rintracciato alle 15.10 in strada a Cinisello Balsamo. Non si avevano più sue notizie da martedì pomeriggio, prima che il padre e marito della vittima trovasse la donna in un lago di sangue, nel soggiorno di casa. Alla vista dei carabinieri il 21enne ha provato a scappare, ma i militari del Nucleo radiomobile lo hanno bloccato, portandolo in caserma. Il giovane, nullafacente, secondo quanto si apprende è in stato confusionale.

